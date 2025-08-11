Samsun\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yılkın Engin idaresindeki 06 ELE 453 plakalı otomobil ile Kadir Görkem Şahin yönetimindeki 34 ANC 149 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Kadir Görkem Şahin ile Rahman Efe Yıldırım ve Furkan Gürbüz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN