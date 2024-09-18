Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu uygulamasında 19 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinin farklı mahallelerinde şüpheli 17 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 646 adet sentetik ecza, 7,80 gram metamfetamin, 7,42 gram sentetik kannabinoid, 5,33 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 66 adet tabanca fişeği ve 3 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 17 kişi yakalandı.

Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile kasten yaralama suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN