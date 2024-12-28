Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

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Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonda silah ve uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltı alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinin Kılıçdede Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese yapılan baskında, O.A. (27), E.Y. (20), N.Y. (29) ve A.K.T. (21) gözaltına alındı. Yapılan aramada, 11,68 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi

İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde B.D. (44) ve H.A.'nın (29) evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada 207 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Aracın kapısının içine zulalanmış silah ele geçti

Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 2,40 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ile aracın kapı içine zulalanmış halde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Araçta bulunan A.Y. (43) ve E.B.(33) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN