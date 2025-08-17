Samsun'da Yanmakta Olan Tır, Orman Yangınına Sebep Oldu - Son Dakika
Samsun'da Yanmakta Olan Tır, Orman Yangınına Sebep Oldu

17.08.2025 00:22  Güncelleme: 00:24
Samsun'un Atakum ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, araçların yanı sıra ormanlık alanda yangına neden oldu. Kazada bir kişi yaralandı ve yol trafiğe kapatıldı.

Samsun'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tiner, boya ve madeni yağ yüklü tır, tamamen yanarken, bir aracı hurdaya çevirdi, 1 aracı da tamamen yakarken geçtiği yolu alev topuna çevirip orman kenarında yangına da sebep oldu. Kazada 1 kişi de yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 13. kilometresi Gürgenyatak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azeri uyruklu Jamaladdin Mamadov idaresindeki 77 HR 176 Azerbaycan plakalı ve 99 ZX 908 dorse plakalı tiner, boya ve madeni yağ yüklü tır, seyir halindeyken balatalarından çıkan yangın aracın dorsesine sıçradı.

Tır, fren tutmayınca alev alırken önce Çetin Y. yönetimindeki 34 CTN 252 plakalı otomobile ve bir süre ilerledikten sonra da Bora U. idaresindeki 55 KL 832 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrularak bariyere çarpan hafif ticari aracın üzerine tırdan düşen yanan boya ve tiner kutuları aracı tamamen yaktı. Kazada otomobil sürücüsü Çetin Yıldırım yaralanarak hastanelik olurken, freni tutmadığı için duramayan tırdan dökülen yanan tiner ve boya kutuları yol kenarlarını ve orta refüjü alev topuna dönüştürdü. Ayrıca tır yanarak yaklaşık 4 kilometre giderek Sarıışık mevkisinde durup tamamen yandı. Tırın yanan tiner ve boya kutularını döktüğü yol kenarındaki farklı ormanlık alanda da yangın çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hem yanan tırı, hem de yol kenarındaki ormanlık alandaki yangına müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de ormanlık alandaki yangına müdahale ederken, orman yangını büyümeden ve ağaçlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Samsun Ankara yolu karşılıklı uzun bir süre araç trafiğine kapatılırken, yapılan söndürme çalışmalarının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
