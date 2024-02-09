Samsun\'da yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen eş zamanlı arama çalışmalarında 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekipleri tarafından Gökçeli Mahallesi ve Porsuk Mahallesi'nde arama çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda B.Y. (36) şahsın aracında ve evinde 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (PAYP), 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. B.Y., 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN