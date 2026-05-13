Samsun\'da denize girmek isteyenlere hayati uyarılar

13.05.2026 18:20  Güncelleme: 18:22
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaz sezonu yaklaşırken deniz güvenliği için 5 hayati kuralı açıkladı. Cankurtaranların çalışma saatlerine dikkat edilmesi, iç sularda yüzme yapılmaması ve mavi bayraklı plajların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Samsun'da yaz sezonu yaklaşırken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri denize girmeden dikkat edilmesi gereken 5 hayati kurala dikkat çekti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Rıza Zengin yaklaşan yaz sezonu öncesi hayati uyarılarda bulundu. Zengin, 5 hayati kuralı hatırlattı.

Saat 10.30 - 20.00 arasına dikkat

Boğulma vakalarına karşı cankurtaranların görev yaptığı plajlarda ve cankurtaranların çalışma saatleri içinde denize girilmesini tavsiye eden Zengin, "Denizde bir kişinin dahi burnunun kanaması bizleri üzmektedir. Bizim cankurtaran hizmeti verdiğimiz alanlarda bunun faydasını görüyoruz. Özellikle sabah 10: 30 ile akşam 20: 00 saatleri arasındaki cankurtaranların çalışma süresi içinde boğulma vakalarına çok rast gelmiyoruz" dedi.

İç sular ölüm tuzağı: "Baraj ve göletlere girmeyin"

İç sularda yüzmeye gidilmemesi gerektiğini söyleyen Rıza Zengin, "Samsun'un en büyük riskli yerlerinden birisi de iç sularımız. İç sularda vatandaşımızın bilinçli olması ve buralara girmemesi gerekiyor. Göletlere, baraj göllerine, kanallara girilmemesi gerekiyor. Buralarda maalesef boğulma vakaları oluyor. Onun için biz insanımıza şunu öneriyoruz: Denizlerde itfaiye hizmetinin verildiği, cankurtaran hizmetinin verildiği yerleri tercih ederseler güvenli bir yaz sezonu geçireceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

Rüzgarlı havada Karadeniz'le inatlaşmayın

Fırtınalı, dalgalı havalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Şube Müdürü Rıza Zengin, "Samsunumuzda yaklaşık üç aylık yaz dönemi içinde zaman zaman çok fırtınalı havalar da oluyor. Bunda da dalgalı durumlarda vatandaşlarımızın denize girmemeleri öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Şehir dışından gelen misafirlere "tabela" uyarısı

Şehir dışında Samsun'a yüzmeye gelen vatandaşların da cankurtaran tabelalarına dikkat etmesi ve bu alanlarda yüzmesi gerektiğini söyleyen Rıza Zengin, "Samsun'a hafta sonları şehir dışından gelenlerin sayısı oldukça fazla. Şehir dışından gelen vatandaşlarımızın da mutlaka cankurtaran bulunan yerleri tercih etmeliler. Çünkü hizmetin verilmediği çok farklı noktalara gidebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Mavi bayrak hayat kurtarır

Mavi bayraklı plajların güvenli olduğunu söyleyen Zengin, "Samsun'un sahil boyu yaklaşık 250 kilometre ki bunun tamamında cankurtaran hizmeti vermek mümkün değil. Dolayısıyla Samsun Valiliğimizin aldığı kararlar doğrultusunda belirlenen yerlerde ancak hizmet veriliyor. Bu nedenle denize girmek isteyen vatandaşlarımız mavi bayraklı alanları tercih ederseler daha güvenli bir yerde denize girmiş olurlar" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

