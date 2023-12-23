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Samsun'da yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'da vatandaşları telefonda dolandırarak yüksek kar vaadiyle para kazanma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hesabına Sivas ve İzmir'den 282 bin TL para gönderildiği belirlendi.

Samsun\'da yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
23.12.2023 - 14:00,
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Samsun polisi 'yüksek kar payı' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 'yüksek miktarda para kazanma ve kar payı' vaadiyle vatandaşları telefonda dolandıran K.K. ve M.G. isimli 2 şüpheli, İlkadım ilçesinde bir banka şubesinden para çekmek isterken yakayı ele verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Sivas ve İzmir'den iki mağdurun, şüphelilerin hesabına 282 bin TL para gönderdiği tespit edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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