Samsun'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Samsun'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Samsun\'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
09.08.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolu Selyeri mevkisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithat Ünyeli idaresindeki 55 ACH 95 plakalı Toyota, İbrahim Önal yönetimindeki 55 ARR 269 plakalı ve Hüseyin Aydın'ın kullandığı 34 NB 7689 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Hüseyin Aydın ve İbrahim Önal ile Yağmur Aydın, Çınar Aydın, Cihangir Aydın ve Cemil Yazgan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İnceleme, Tekkeköy, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, samsun, trafik, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti

15:59
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
20:36
Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
20:28
Real Madrid’den gizli maç Xabi Alonso’nun Arda tercihi şaşkınlık yarattı
Real Madrid'den gizli maç! Xabi Alonso'nun Arda tercihi şaşkınlık yarattı
20:17
TFF, Alanyaspor’un masraflarını Fenerbahçe’den tahsil edecek
TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 17:03:31. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.