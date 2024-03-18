Samsun Merkezli Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun Merkezli Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun Merkezli Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun merkezli olarak faaliyet gösteren bir kripto para dolandırıcılığı çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Adana, Ankara, Isparta ve Manisa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kendilerini kripto para yatırım uzmanı olarak tanıtarak mağdurları sahte kripto para sitelerine yönlendirdikleri ve dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 8 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

18.03.2024 11:41  Güncelleme: 11:45
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Samsun merkezli "kripto para ve kripto para yatırımı" dolandırıcılığı ile ilgili Adana, Ankara, Isparta ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun merkezli Adana, Ankara, Isparta ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 şüphelinin birbirleriyle "Telegram" isimli mesajlaşma programında oluşturdukları gruplarda kendilerini "kripto para yatırım uzmanı" ve internette kripto para yatırımı yapıp "yüksek tutarlı kazançlar elde eden kişiler" gibi tanıtarak aldatıcı dekont paylaşımlar ve bu paylaşımlara yapılan olumlu yorumlar ile böyle bir yatırım şekli olduğuna ikna ettikleri ortaya çıktı. Söz konusu dolandırıcıların mağdurları sahte kripto para sitelerine yönlendirdikleri, sahte kripto sitelerine üye olmalarından sonra yatırım amaçlı transfer ettikleri tutarları ile yüksek tutarlı kazanç elde ettiklerine inandırıp, müştekilerden bu kez sitede kazandıkları tutarları çekebilmeleri için sigorta, vergi, işlem ücreti, ulusal dosya güvenliği gibi gerekçeler ile para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Merkezli Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

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