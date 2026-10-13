Terme\'de dede aracını hareket ettirdi, 2,5 yaşındaki torunu Yağız Alp hayatını kaybetti

Terme'de dede aracını hareket ettirdi, 2,5 yaşındaki torunu Yağız Alp hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Terme ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde 69 yaşındaki M.E.'nin hareket ettirdiği hafif ticari araç, torunu 2,5 yaşındaki Yağız Alp Ekmekci'ye çarptı. Ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk kurtarılamadı. Otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilen olayla ilgili polis inceleme yürütüyor.
Samsun'un Terme ilçesinde dedesinin kullandığı hafif ticari aracın çarptığı 2,5 yaşındaki Yağız Alp Ekmekci hayatını kaybetti.
ARAÇ HAREKET ETTİĞİ SIRADA TORUNUNA ÇARPTI
Kaza, Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (69) idaresindeki 55 ALR 185 plakalı hafif ticari araç hareket ettiği sırada sürücünün torunu 2,5 yaşındaki Yağız Alp Ekmekci'ye çarptı. Yaralanan çocuk, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağız Alp Ekmekci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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