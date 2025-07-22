Sanat dünyasında mobbing tartışması! Mine Tugay\'la başladı, iddialara büyüyor

Bir dönem televizyon ekranlarının genç yıldızlarından biri olarak öne çıkan Bahar Şahin, uzun bir aranın ardından katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, yıllar önce birlikte rol aldığı kadın bir meslektaşı tarafından sistematik psikolojik şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

İddialar üzerine gözler, Şahin'in Zalim İstanbul dizisinde birlikte çalıştığı Mine Tugay'a çevrildi. Sosyal medyada dolaşan yorumlar, Şahin'in kast ettiği ismin Tugay olduğunu öne sürdü.

MİNE TUGAY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İddiaların kısa sürede gündem olmasıyla birlikte, konuya ilişkin ilk açıklama Mine Tugay'dan geldi. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümlelerle itham edilmişim. Arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle suçlanmayı biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle, bu açıklamanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz; kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler."

KUTLUBEY'DEN TUGAY'A DESTEK GELDİ

Mine Tugay'ın açıklamasının ardından, aynı dizide rol alan oyunculardan Sera Kutlubey, Tugay'a destek veren ilk isim oldu. Sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun."

PAYDOS KUTLAMASINDA ÖPÜŞME KRİZİ

Bu paylaşımların ardından Bahar Şahin bir kez daha sessizliğini bozdu ve bu kez doğrudan Kutlubey'e hitap etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze'ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, 'Kesin Bahar laf taşımıştır' diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da 'çok sarhoştum' diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası."