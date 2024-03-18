Sanayi tüpü faciası: Fabrikanın yönetim kurulu başkanı hayatını kaybetti
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ham beton üretimi yapılan Kar Group'ta sanayi tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden birinin Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü olduğu öğrenildi.
Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'ta bulunan Kar Group isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ham beton üretimi yapılan fabrikanın imalathane bölümünde sanayi tüpü patladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. 6 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Osman Üçüncü'nün, Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi. Üçüncü ve Bali'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sanayi tüpü faciası: Fabrikanın yönetim kurulu başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi. Olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürek burktu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyü yolunda meydana gelen kazada, traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra apartmanın giriş katındaki daireye girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra apartmanın giriş katındaki daireye girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Batı Çevre Bulvarı ile Çine Caddesi kesişiminde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Bolu'nun Yuva köyünde 1 kişinin öldüğü, 147 kişinin de tedavi görerek taburcu olduğu su kaynaklı zehirlenmelere ilişkin 5 sanıklı davanın ikinci duruşması yapıldı. Sanıkların tutuksuz yargılanmasına ve davanın genişletilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?