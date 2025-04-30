Sancaktepe'de Yangın: İş Merkezi Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Yangın: İş Merkezi Alev Alev Yandı

Sancaktepe\'de Yangın: İş Merkezi Alev Alev Yandı

Sancaktepe'de bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiyenin 3 buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bir itfaiye eri hafif yaralandı.

30.04.2025 11:47  Güncelleme: 11:50
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Sancaktepe'de içerisinde farklı iş yerlerinin ve atölyelerin olduğu iş merkezinde çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 3 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan iş merkezinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe'de Bengisu Sokak üzerinde bulunan ve içerisinde farklı iş yerleri ile atölyelerin olduğu yaklaşık 6 bin metrekarelik iş merkezinde saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yanan iş merkezinde itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangına müdahale eden bir itfaiye erinin üzerine düşen bir cisim nedeniyle hafif yaralandığı öğrenildi.

"40 itfaiye aracı, 150 personel yangına müdahale etti"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin olay yerine gelerek ekiplerden yangın ile ilgili bilgi aldı. Basına açıklamada bulunan Başkan Yeğin, "Bugün sabah saat 7'yi 10 geçe, itfaiyeye yapılan bir yangın ihbarı sonrasında Sancaktepe ilçemizin Merve Mahallesi'nde, İstanbul İş Merkezi olarak bilinen bir iş merkezinde dört ayrı işletmenin, ahşap atölyesinin, plastik doğrama atölyesinin, elyaf depolama alanının ve ayakkabı üretimin atölyesinin olduğu bir binada yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle beraber çok ciddi bir şekilde büyüdü. Büyükşehir Belediyemize bağlı itfaiye ekiplerimiz şu an yaklaşık 40 araç, 150 personel ile yangını söndürmek için çok ciddi bir mücadele veriyor. Çevre ilçelerimiz de su tankerleri ile bizlere sağ olsun destek veriyorlar" dedi.

"Fabrika 1 ay önce uyarılmış"

"Herhangi bir can kaybının olmaması tek sevindirici durum" diyen Başkan Yeğin, "Binanın tamamen yanması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Sevindirici başka bir durum ise başka bir yere, başka bir binaya, başka bir alana taşma riski ortadan kalkmış durumda. Hiçbir şekilde böyle bir riskle karşı karşıya değiliz. Sadece yangının çıktığı binada büyük hasar oluştu. Önlemlerin alınmasını sürekli dile getiriyoruz, sürekli denetimler yapıyoruz. Bu fabrika da, bir ay öncesinde uyarılmış bir yer. Kaçak yapılaşma var, bu fabrikanın yangının çıktığı bölgeyle ilgili uyarılmış bir yer. Ne yazık ki birçok meseleden ders alamıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de Yangın: İş Merkezi Alev Alev Yandı - Son Dakika

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