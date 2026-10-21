Şanlıurfa'da 7 gün önce kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adam Siverek'te bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da 7 gün önce kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adam Siverek'te bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 7 gün önce kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adam, Siverek ilçesinde bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen adam, yakınları tarafından bulunduğu adresten alınarak Eyyübiye ilçesindeki adresine getirildi.

Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adam 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Batıkent Deprem Konutları'nda yaşandı. 14 Ekim Çarşamba günü işe gitmek üzere evinden çıkan 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla, iddiaya göre maskeli kişiler tarafından önce darp edildi ardından da zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Günlerce güvenlik güçleri ve yakınları tarafından aranan Yüksekyayla, 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Yüksekyayla Siverek'te yakınları tarafından bulunduğu adresten alınarak Eyyübiye ilçesindeki adresine getirildi. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaEyyübiye3. SayfaGüvenlikSiverekGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
22 yaşında kredi kartı borcuna battı Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi 22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
13:27
Galatasaray’ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
13:15
Fransızların bacakları titriyor Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı
Fransızların bacakları titriyor! Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:36:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 7 gün önce kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adam Siverek'te bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei