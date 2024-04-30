Şanlıurfa Merkezli 7 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

3.Sayfa

Şanlıurfa merkezli 7 ilde iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, vatandaşları 7 milyon 560 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 21 şahıs gözaltına alındı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop, ve Kocaeli ilinde 119 emniyet personelinin katılımı ile 23 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 19 cep telefonu, 21 adet sim kart, 1 adet laptop, 2 adet flash bellek ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheli şahısların, mağdur vatandaşları toplamda 7 milyon 560 bin TL dolandırarak zarara uğrattıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA