Cami bahçesine gömülmüş bebek cesedinde sır perdesi aralanıyor

24.10.2025 12:05
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesinde gömülü halde bulunan bebek cesediyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Yapılan incelemelerde; bebeğin doğal nedenlerle vefat ettiğini, resmi ölüm belgesinin bulunduğunu ve 25.5 haftalık olduğu tesit edildi. Ancak ailenin bebeği neden cami bahçesine gömdüğü henüz netlik kazanmadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Fırat Mahallesi'nde Fırat Camisi'nin bahçesinde dün gömülü halde bebek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bebeğin anne ve babasına ulaşıldı.

BEBEK DOĞAL NEDENLERLE VEFAT ETMİŞ

Yapılan incelemede, bebeğin doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, resmi ölüm belgesinin bulunduğu ve bebeğin 25 buçuk haftalık olduğu tespit edildi. Bebeğin ölüm belgesinin 22 Ekim 2025 tarihini taşıdığı öğrenildi.

Ancak aile bireylerinin bebeği neden cami bahçesine gömdükleri henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
