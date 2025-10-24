Cami bahçesine gömülmüş bebek cesedinde sır perdesi aralanıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Fırat Mahallesi'nde Fırat Camisi'nin bahçesinde dün gömülü halde bebek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bebeğin anne ve babasına ulaşıldı.

BEBEK DOĞAL NEDENLERLE VEFAT ETMİŞ

Yapılan incelemede, bebeğin doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, resmi ölüm belgesinin bulunduğu ve bebeğin 25 buçuk haftalık olduğu tespit edildi. Bebeğin ölüm belgesinin 22 Ekim 2025 tarihini taşıdığı öğrenildi.

Ancak aile bireylerinin bebeği neden cami bahçesine gömdükleri henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.