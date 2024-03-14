Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

14.03.2024 02:39  Güncelleme: 02:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan U.'nun kullandığı 06 LKY 97 plakalı otomobil karşı yönden gelmekte olan A.Ş.'nin kullandığı biçerdöverle çarpıştı. Kazada sürücü Hasan U. ile yanında bulunan İsmail Uğur yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan U.'nun ise tedavisi sürüyor.

Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şanlıurfa'da Biçerdöver ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
    02:36 Şanlıurfa'da Biçerdöver ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

  • Erzurum'da evde tartıştığı eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
    02:31 Erzurum'da evde tartıştığı eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

    Erzurum'un Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan olayda, öğretmen Zülküf B. ile eşi Kadriye B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Zülküf B, eşi ve kızını bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştır. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirlemiştir. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlı, Çat ilçesi istikametinde yakalanmıştır.

  • Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
    01:59 Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza Safranbolu-Karabük kara yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Driftçi sürücüye 35 bin 368 TL ceza
    01:55 Driftçi sürücüye 35 bin 368 TL ceza

    Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti ve aracın plakası ile sürücüsü belirlendi. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el konuldu. Ayrıca, aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı.

  • San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda Gazze Protestosu
    01:39 San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda Gazze Protestosu

    Gazze'deki saldırıları durdurmak ve ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını sonlandırmak isteyen savaş karşıtı grup, San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan grup, barış çağrısında bulundu.

  • FETÖ soruşturması geçirmiş hesap üzerinden paylaşılan o video merak konusu oldu
    01:13 FETÖ soruşturması geçirmiş hesap üzerinden paylaşılan o video merak konusu oldu

    Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşanan jandarma ile vatandaş arasındaki gerginlik, FETÖ soruşturması geçirmiş bir hesap üzerinden paylaşılan video ile tekrar gündeme geldi. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen paylaşılan video, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

  • Başakşehir'de
    01:11 Başakşehir'de "yol verme" kavgası: Otobüs şoförünü bıçaklayıp kaçtı

    Başakşehir'de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünün önce önüne kırıp, ardından kalp hizasından bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken şoför ise ağır yaralandı.

  • Kocaeli'nin 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
    01:09 Kocaeli'nin 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

    Kocaeli'de polis ekipleri tarafından Gebze, Çayırova ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 110 ecstasy hap, 26 sentetik ecza, hassas terazi ve 24 bin 400 TL para ele geçirildi. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

  • Diyarbakır'da Dündar Apartmanı'nın müteahhitlerine hapis istemi
    00:53 Diyarbakır'da Dündar Apartmanı'nın müteahhitlerine hapis istemi

    Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan Dündar Apartmanı'na ilişkin 2 müteahhit ve arsa sahibi hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Tutuklu sanıkların duruşmaya katıldığı davada, mağdur tarafından sanıklardan şikayetçi olundu ve savcı tutuklu sanıkların cezalandırılmasını, tutuksuz sanığın ise beraatını talep etti. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

  • Mersin'de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 gözaltı
    00:50 Mersin'de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 gözaltı

    Mersin'de sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar vadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

  • Safranbolu'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
    00:44 Safranbolu'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


00:46 Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak
00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti
21:35 Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara’da gayrimenkul işine başladı mağdurlar çoğalıyor Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor
21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
17:41 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar
00:07 DEM’in İstanbul adayı Beştaş’tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim DEM'in İstanbul adayı Beştaş'tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim
23:39 Yol verme tartışması kanlı bitti İETT otobüs şoförü bıçaklandı Yol verme tartışması kanlı bitti! İETT otobüs şoförü bıçaklandı
23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor Pendikspor, Mert Hakan Yandaş’ı şikayet etti Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
23:19 Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracı kurşunlandı Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
21:44 Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu’na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 03:19:59. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement