Şanlıurfa\'da çalıntı silah ticareti operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda, çalınmış gibi gösterilen ruhsatlı silahları yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan satan 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çalınmış gibi gösterdikleri ruhsatlı silahları, yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan sattıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmada Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Bitlis ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait 462 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA