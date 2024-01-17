 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 2013 yılında Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19'u hükümlü toplam 47 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. de yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da Canan Karatay\'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı
17.01.2024 - 22:43,  Güncelleme: 22:47
Abone Ol

Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 2013 yılında Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında 'silahlı yağma ve dolandırıcılık' suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K.'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Canan Karatay, Şanlıurfa, Dolandırıcılık, Yakalama, Ceza, Hırsızlık, Soruşturma, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı - Son Dakika


22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı

Son Dakika
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:11 İsrailli esir askerin annesi, oğlunun İsrail ordusu tarafından zehirlendiğini söyledi
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 00:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement