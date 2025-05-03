Şanlıurfa'da 'Change' Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da 'Change' Operasyonu: 5 Tutuklama

Şanlıurfa'da yapılan 'change' operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 22 araç el konuldu.

03.05.2025 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da "Change" araç operasyonunda 5 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yakalanan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 zanlıdan 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, depremde hasar gören araçların bilgilerini, trafikten men edilmiş ya da yurt dışından getirilmiş sağlam araçlarla değiştirip yaklaşık 25 milyon Türk Lirası menfaat sağladıkları belirlendi. Ele geçirilen deliller ve kriminal incelemeler sonucunda "change" olduğu değerlendirilen 22 araç tespit edilerek el konuldu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 'Change' Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:23:17. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 'Change' Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.