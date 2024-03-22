Şanlıurfa\'da dere kenarında oynayan çocuklar akıntıya kapıldı, bir çocuk kayboldu

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere kenarından oynayan 4 çocuk akıntıya kapılırken, onları kurtarmaya çalışan bir kadın da suya düştü. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla, 3 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı, 11 yaşındaki bir çocuk ise gözden kayboldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, bölgede inek otlatan Emine K., Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp Deresi'nin kenarında oynarken suya düşüp akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken diğer 3 çocuk ise sığ bir yerde durmayı başardı. Vatandaşlar mahsur kalan çocukları kurtarmak için bölgeye gitti. Traktöre bağladıkları ipi beline bağlayan 2 şahıs, çocuklara ulaşmaya çalıştı.
11 yaşındaki Davut K.'nin annesi Şadiye K. de suyu geçip yanlarına gitmek istedi. Çocuklara yaklaştığında akıntıya dayanamayan kadın düşüp çocuklara tutundu. Çocuklar da kendilerini fazla tutamayarak düştü. Akıntıya kapılanları kurtarmak için suya atlayanlar da suyun şiddetine dayanamayarak tekrar sudan çıktı.
3 kurtarıldı, küçük çocuk kayboldu
Çevredekiler suya sonradan giren küçük çocuğun annesi ile 2 kızı kurtarırken 11 yaşındaki Davut K. ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların, kaybolan çocuğu bulmak için dere çevresinde arama yaptıkları belirtildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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