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Şanlıurfa'da ev çökmesi: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ev çökmesi: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa\'da ev çökmesi: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde bulunan 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Evde misafir olarak bulunan aile üyeleri uyurken ev çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve 9 kişi sağ kurtarıldı. Ancak ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti ve Serap Urak ise ölü olarak çıkarıldı. Evde 6 Şubat depreminde orta hasar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.02.2024 08:56
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı.

Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar

Osmaniye'de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna'yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan'ı (56) ziyarete gitti.

Uyudukları sırada ev çöktü

Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı.

Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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