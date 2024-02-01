Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı.
Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar
Osmaniye'de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna'yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan'ı (56) ziyarete gitti.
Uyudukları sırada ev çöktü
Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı.
Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da ev çökmesi: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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