Şanlıurfa'da Feci Trafik Kazası - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Feci Trafik Kazası

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Şanlıurfa'da meydana gelen kazada Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

24.11.2024 01:54
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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kazada Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kabahaydar kavşağında yaşandı. Serdar Ç.'nin kullandığı 34 DJP 778 plakalı Dacia marka otomobilin, İbrahim Halil A.'nın kullandığı 63 AAE 452 plakalı Hyundai marka otomobile yandan çarptı. Kazada 34 DJP 778 plakalı otomobildeki 3'ü polis 4 kişi, diğer aracın sürücüsü İbrahim Halil A. ile araçta bulunan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İl başkanı hayatını kaybetti

Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılarda Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine giden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, görevlilerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da Feci Trafik Kazası
Kaynak: İHA

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