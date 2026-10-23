Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde traktörden düşen 74 yaşındaki adam hastanede öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde traktörden düşen 74 yaşındaki adam hastanede öldü

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iddiaya göre fıstık bahçesini sürerken kafasını ağacın dalına çarpan 74 yaşındaki adam traktörden düşerek ağır yaralandı. Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesini sürdüğü esnada kafasını ağacın dalına çarparak traktörden düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bozova ilçesine bağlı kırsal Buğluca Mahallesi'nde traktörle fıstık bahçesini süren Hasan Demir'in (74) kafası ağacın dalına çarptı. Dengesini kaybederek yere düşen çiftçi ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çiftçiyi ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa3. SayfaBozovaGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde traktörden düşen 74 yaşındaki adam hastanede öldü - Son Dakika
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