Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında yangın çıktı

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Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nin ve Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan dağlık alanda çıktı. Akşam saatlerinde makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla yangın bölgesine Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı. Ekipler söndürme çalışması yaparken, Germuş ve Örencik Mahallesinde başlayan yangın kentin birçok noktasından görüldü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle çok sayıda fıstık ve zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıktığı alan, Göbeklitepe'ye yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. - ŞANLIURFA