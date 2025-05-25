Şanlıurfa\'da İHA Destekli Operasyon: 8 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli olarak 3 ilde jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli Konya ve Diyarbakır'da operasyon gerçekleştirdi. İnsansız hava aracı destekli operasyonlarda 8 aranan şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA