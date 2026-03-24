Şanlıurfa\'da Jandarma Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aranan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. isimli şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Cinayet zanlısı jandarmadan kaçamadı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.F. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA