Şanlıurfa'da Kaybolan Otizmli Çocuk Polisi Alarma Geçirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kaybolan Otizmli Çocuk Polisi Alarma Geçirdi

Şanlıurfa\'da Kaybolan Otizmli Çocuk Polisi Alarma Geçirdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk, polis ekiplerini harekete geçirdi. Polisler, çocuğu bulup babasına teslim etti. Baba, polis ekiplerine teşekkür etti.

17.05.2024 11:01
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk polis ekiplerini alarma geçirdi. İlçede aranmadık yer bırakmayan polisler, çocuğu bulup babasına teslim etti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi'nde yaşayan Halil Yalçın isimli vatandaş, Çarşı Polis Merkezine giderek 14 yaşındaki otizmli oğlu İ. Yalçın evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadıklarını söyledi. Polis merkezinden anons geçilerek kaybolan çocuğun adı, soyadı ve eşkali verildi. İlçedeki cadde, sokak ve parklarda arama yapan Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çocuğu bulmayı başardı.

Emniyet Amiri Aykut Arı'nın araca aldığı çocuk polis merkezine götürülerek babasına teslim edildi. Çocuğuna sarılan baba polis ekiplerine teşekkür etti. Çocuğun kısa sürede bulunması için hızlı bir çalışma yapılması talimatı veren İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban da baba ve çocuğuyla yakından ilgilenerek sohbet etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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