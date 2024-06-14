Şanlıurfa'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda biri muhtar 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, polis ve jandarma ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.06.2024 18:03
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda biri muhtar 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yüzü maskeli 2 şahıs, Bedrettin T.'ye ait kuyumcu dükkanına ateş açtı. Saldırganlar kaçtığı olayda mermilerin isabet ettiği Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybederken İbrahim Halilullah T. ise yaralandı. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olay yerine giden polis ve jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerden Eyüp Advanlı'nın kırsal Yaban Mahallesi muhtarı olduğu ve olayın yaşandığı yerde oto galeri işlettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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