Şanlıurfa'da Nesli Tükenen Hayvanlar Görüntülendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Nesli Tükenen Hayvanlar Görüntülendi

Şanlıurfa\'da Nesli Tükenen Hayvanlar Görüntülendi

Şanlıurfa'da çizgili Anadolu sırtlanı ve yaralı bir çakal görüntülendi. Sırtlan arazide kayboldu.

01.12.2024 10:40
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Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı ile yaralı bir çakal görüldü.

Şanlıurfa'da cep telefonu kameralarına benzerine az rastlanan iki görüntü yansıdı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Otlukalan Mahallesi'nde aracıyla ilerleyen bir sürücü, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı gördü. Tepeden hızla inen sırtlan, yolu geçerek arazide gözden kayboldu.

Suruç ilçesinde ise yaralı bir çakal görüldü. Kırsal Yolboyu Mahallesi'nde görülen çakalın yaralı olduğu gözlendi. Aracın çarptığı iddia edilen çakal, kırsal mahalleye kadar gitti. Kırsal mahallede yaşayan bir vatandaş, arka ayakları tutmadığı için acılar içerisinde yerde sürüklenen çakalı taş atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Mısır tarlasına girip gözden kaybolan çakalın akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Nesli Tükenen Hayvanlar Görüntülendi - Son Dakika

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