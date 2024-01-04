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Şanlıurfa'da Bozova Belediyesi Okul Kantinlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Bozova Belediyesi Okul Kantinlerinde Denetim Yaptı

Bozova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığı için okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimlerini sürdürüyor. Kantin işletmecilerine satılmaması gereken ürünler, hijyen şartları ve ürünlerin son kullanma tarihi konularında bilgi veren ekipler, kurallara uyan kantincilere teşekkür etti. Öğrenci velileri ve öğrenciler, yapılan denetimlerin daha sık yapılmasını talep etti.

Şanlıurfa\'da Bozova Belediyesi Okul Kantinlerinde Denetim Yaptı
04.01.2024 - 14:27,
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Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesi okul kantinlerinde denetim yaptı.

Bozova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığı için okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimlerini sürdürüyor. Özellikle hijyen konusunda denetim gerçekleştiren ekipler, kantincileri gazlı içecek, çikolata ve kızartma gibi zararlı ürünlerin satışını yapmamaları konusunda uyardı. Kantin işletmecilerine satılmaması gereken ürünler, kantinde olması gereken hijyen şartları ve ürünlerin son kullanma tarihinin kontrol edilmesiyle ilgili bilgi veren ekipler, kurallara uyan kantincilere teşekkür etti.

Okul kantinlerinde yapılan denetimlerden dolayı öğrenci velileri ve öğrenciler, zabıta ekiplerine teşekkür ederek denetimlerin daha sık yapılmasını talep etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Bozova Belediyesi Okul Kantinlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Bozova Belediyesi Okul Kantinlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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