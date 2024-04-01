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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.04.2024 21:53  Güncelleme: 21:57
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay gece Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan Macit ve Orhan Geyik kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan polisler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri ise, olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

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