Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Gencin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Gencin Cesedine Ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren İzzet Başgök, akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda Başgök'ün cesedi, 43 kilometre uzaklıktaki Karaali Mahallesi yakınlarında bulundu. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.07.2024 10:17
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Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre İzzet Başgök (29), serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Başgök, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından yapılan arama sonucunda, Başgök'ün cesedi, kaybolduğu mahalleden 43 kilometre uzaklıktaki Harran ilçesine bağlı Karaali Mahallesi yakınlarında bulundu. Kanaldan çıkarılan Başgök'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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