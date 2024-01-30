Şanlıurfa\'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

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Şanlıurfa'da uzanarak motosiklet kullanan sürücü kamerada

Motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak akrobatik hareketler sergiledi

Şanlıurfa'da motosiklet sürücüleri tehlike saçmaya devam ediyor.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir motosiklet sürücüsünün, seyir halinde ilerlediği sırada kendi canını ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokan hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Evren Sanayi Sitesini birbirine bağlayan, Kuzey-Batı Çevre Yolunu üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 AEC 196 plakalı motosikletli sürücü, seyir halindeyken motosikletin üstünde tehlikeli akrobatik hareketler yapmaya başladı. Motosikletinin üzerine uzanarak ilerleyen sürücü, diğer sürücülere zor anlat yaşattı. Arkasındaki araçlara yol vermeyen motosikletli, tepkilere neden oldu. Sürücülerin tepki gösterdiği ve kayda aldığı motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla da görüntülendi.

Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.