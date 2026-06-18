Şanlıurfa'da Tır Kazası: Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tır Kazası: Sürücü Sıkıştı

Şanlıurfa\'da Tır Kazası: Sürücü Sıkıştı
18.06.2026 11:45
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Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda devrilen tırda sürücü yaralandı, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda, Hilvan ilçesine yaklaşık 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 FB 063 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası tır içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Tır Kazası: Sürücü Sıkıştı - Son Dakika

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