Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: Sürücü Kurtarıldı

Şanlıurfa-Birecik kara yolunda tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şanlıurfa- Birecik kara yolu Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ağır yaralanarak araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede kaza noktasına ulaşan jandarma ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralı olarak araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerin yoğun çabası ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Birecik kara yolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.