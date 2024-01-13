Şanlıurfa'da üvey kardeş yeğeninin düğününü bastı: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ağabeyinin düğününü basan üvey kardeş, yeğeninin en mutlu gününü kana buladı. Düğün salonu kapısından rastgele içeriye ateş açan şahıs, 3 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Şimşek ve Boğaakça ailelerine mensup çiftin düğünü başladıktan yaklaşık bir saat sonra üvey kardeş F.B., iddiaya göre ağabeyi ile yaşadığı miras kavgası nedeniyle yeğeninin düğününü bastı. Düğün salonu kapısından içerideki konuklar üzerine rastgele ateş açtığı iddia edilen şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli kaçarken kaza yaptı

Yeğeninin düğününü basarak, 3 kişiyi silahla yaralayan F.B. olay yerinden kaçtığı otomobil ile kaza yaptı. Yaralanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor