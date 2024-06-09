Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı

3.Sayfa

Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Şanlıurfa'da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katili alt katta oturan yabancı uyruklu komşusu çıktı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, pişman olduğunu söyledi.

CANSIZ BEDENİNİ KOCASI BULDU

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen kocası tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Genç kadının cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken şüpheli olarak alt komşusu olan yabancı uyruklu Demmam Zerur (24) gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALTIN BİLEZİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adliye çıkışında gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna "Pişman" cevabını veren zanlının cinayeti kadının elindeki altın bilezikleri almak için işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA