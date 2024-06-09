Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı - Son Dakika
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Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı

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Şanlıurfa'da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katilinin, alt katta oturan yabancı uyruklu komşusu olduğu ortaya çıktı. Katilin kadını elindeki altın bilezikleri almak için çocuğunun gözü önünde öldürdüğü öğrenildi.

09.06.2024 16:42  Güncelleme: 22:11
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Şanlıurfa'da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katili alt katta oturan yabancı uyruklu komşusu çıktı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, pişman olduğunu söyledi.

CANSIZ BEDENİNİ KOCASI BULDU

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen kocası tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Genç kadının cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken şüpheli olarak alt komşusu olan yabancı uyruklu Demmam Zerur (24) gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı

ALTIN BİLEZİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adliye çıkışında gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna "Pişman" cevabını veren zanlının cinayeti kadının elindeki altın bilezikleri almak için işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Reyhan Bulgurcuoglu: Eskiden dizi dizi bilezikle gezilirdi.Şimdi kulağına küpe bile takamıyorsun.Ne hale geldi memleket. 8 0 Yanıtla
    Aylin null: ben altın suya batırılmış aksesuar bile takmaya çekiniyorum 0 0
  • Güven Yaşar: ölen Suriyelil öldüren suriyeli din kardeşlerimiz 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı - Son Dakika
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