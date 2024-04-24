Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapay gölete düşen 15 yaşındaki Polat Baran ve kendini kurtarmaya çalışan amcası boğularak hayatını kaybetti. Amca ve yeğenin boğulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

24.04.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapay göltte düşen 15 yaşındaki Polat Baran ve kendini kurtarmaya çalışan amcası boğularak hayatını kaybetti. Boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğenin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Polat Baran

YEĞEN VE AMCA GÖLETTE KAYBOLDU

Edinilen bilgiye göre olay, Büyük Topça Mahallesi civarındaki Sulutepe Göletinde meydana geldi. Yapay gölet suyu ile tarla sulaması yapan 15 yaşındaki Polat Baran, su borusunu gölette koymaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek gölette düştü. Yeğeninin düştüğünü gören 24 yaşındaki amca İdris Baran da gölette girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan amca ve yeğen gözden kayboldu.

Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğenin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
İdris Baran

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden çevredekiler, amca ve yeğenini sudan çıkararak özel araçlarıyla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Amca ve yeğen buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan boğulma anı ise tarladaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Polat Boran'ın suda çırpınmaya başladığı, peşinden giden İdris Baran'ın da bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa\'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aylin null: ayy çok çok üzüldüm yaa gerçekten çok kötü oldum :( Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun :( 15 0 Yanıtla Selam Merhaba: Sakin olun Aylin Hanım 0 2
  • İlhan Güzel: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 5 0 Yanıtla
  • Murat Cimenci: bu güvenlik kamerasına benzemiyor çok titreme var Hakkın rahmetine kavuştu acı bir vefat Rabbim Rahmetiyle muamele eylesin mekanları cenneti ala olsun . 0 0 Yanıtla

17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 18:57:18. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement