Şanlıurfa'da yaprak sarması yiyen 12 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yaprak sarması yiyen 12 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

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Şanlıurfa\'da yaprak sarması yiyen 12 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu'nda iddiaya göre bir velinin getirdiği yaprak sarmasını yiyen 12 öğrenci rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir ortaokulda yaprak sarması yiyen 12 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi'nde bulunan Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasını yiyen 12 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenme şüphesi bulunan 12 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin kent merkezindeki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yaprak sarması yiyen 12 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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