Şanlıurfa\'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

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Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Akabe yokuşunda meydana geldi. İddiaya göre, 01 CNC 44 plakalı otomobil, 33 AİG 624 plakalı otomobil, 33 B 1544 plakalı Audi marka otomobil ile 14 ABD 309 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller adeta hurdaya dönerken araçlarda bulunan Yasemin Merve A., Kasım G., Abdulkadir E., Abdullah D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA