Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Birecik Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Mustafa G. ile ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında yaşandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

25.04.2024 10:51
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Birecik Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Mustafa G. ile ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında yaşandı. İddiaya göre, Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Mustafa G. ile ailesinin de içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan doktor ile birlikte 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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