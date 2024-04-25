Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Birecik Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Mustafa G. ile ailesinin de bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında yaşandı. İddiaya göre, Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Mustafa G. ile ailesinin de içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan doktor ile birlikte 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?