Şanlıurfa\'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem Siverek\'te paniğe neden oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen deprem, Siverek ilçesinde de kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem sırasında vatandaşların ve öğrencilerin yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da saat 10.40'da Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Siverek ilçesinde de paniğe neden oldu. Depremin hissedilmesiyle kent merkezinde vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, çok sayıda kişi tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi. Özellikle öğrencilerin deprem sırasında bulundukları yerlerden hızla dışarı çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.