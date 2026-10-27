Şanlıurfa Eyyübiye'de 2 şüpheli gözaltında, 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa Eyyübiye'de 2 şüpheli gözaltında, 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi

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Şanlıurfa Eyyübiye\'de 2 şüpheli gözaltında, 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi
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Şanlıurfa Eyyübiye\'de 2 şüpheli gözaltında, 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma narkotik ekiplerinin operasyonunda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen S.S. ve M.K.'nin ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiŞanlıurfaNarkotikJandarmaEyyübiye3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Eyyübiye'de 2 şüpheli gözaltında, 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi - Son Dakika
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