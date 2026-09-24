Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4'lük depremde öğretmenler çocukları dışarı çıkardı - Son Dakika
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Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4'lük depremde öğretmenler çocukları dışarı çıkardı

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Şanlıurfa Karaköprü\'deki 5.4\'lük depremde öğretmenler çocukları dışarı çıkardı
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Şanlıurfa Karaköprü'de saat 10.40'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenler ve görevliler çocukları dışarı çıkarırken, tamir çalışanları kaçmak yerine askıdaki otomobili tutmaya çalıştı.

Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kimi can havliyle kaçarken öğretmenler ise çocukları kurtarmanın derdine düştü. Deprem anında tamir yapan bir usta ise kaçmak yerine askıdaki otomobili tutarak düşmesini engellemeye çalıştı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bugün saat 10.40'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem anına ait çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bazı görüntülerde vatandaşlar sarsıntı ile birlikte can havliyle dışarı kaçarken bir anaokulunda çalışan öğretmenler ile görevliler, çocukları kurtarmanın derdine düştü. Sınıflara koşan görevliler, çocukları dışarı çıkarttı.

Bir diğer görüntü ise otomobil tamir dükkanında kayda geçti. Deprem olduğu sırasında askıdaki bir otomobili tamir eden çalışanlar, kaçmak yerine otomobili tutarak düşmesini engellemeye çalıştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4'lük depremde öğretmenler çocukları dışarı çıkardı - Son Dakika
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