Şanlıurfa Karaköprü\'deki 5.4\'lük depremde öğretmenler çocukları dışarı çıkardı

Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kimi can havliyle kaçarken öğretmenler ise çocukları kurtarmanın derdine düştü. Deprem anında tamir yapan bir usta ise kaçmak yerine askıdaki otomobili tutarak düşmesini engellemeye çalıştı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bugün saat 10.40'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem anına ait çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bazı görüntülerde vatandaşlar sarsıntı ile birlikte can havliyle dışarı kaçarken bir anaokulunda çalışan öğretmenler ile görevliler, çocukları kurtarmanın derdine düştü. Sınıflara koşan görevliler, çocukları dışarı çıkarttı.

Bir diğer görüntü ise otomobil tamir dükkanında kayda geçti. Deprem olduğu sırasında askıdaki bir otomobili tamir eden çalışanlar, kaçmak yerine otomobili tutarak düşmesini engellemeye çalıştı.