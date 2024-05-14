Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edildi ve eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10 dijital materyal ele geçirildi ve soruşturma devam ediyor.

14.05.2024 22:45
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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

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