Şanlıurfa Siverek Ayvanat'ta husumetli iki ailenin kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek Ayvanat'ta husumetli iki ailenin kavgasında 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek Ayvanat\'ta husumetli iki ailenin kavgasında 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa Siverek Ayvanat\'ta husumetli iki ailenin kavgasında 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polisin incelemesi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kadınların da dahil olduğu kavgada N.B. (41) ve N.G. (42) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiŞanlıurfa3. SayfaSiverekGüncelKavgaSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek Ayvanat'ta husumetli iki ailenin kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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