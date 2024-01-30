Santa Maria Kilisesi Saldırısında Silah Parçalarına Ulaşıldı

3.Sayfa

Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanılan silahın bir kısım parçalarına ormanlık alanda ulaşıldı

Polis, Kemerburgaz - Bahçeköy bölgesinde kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerin attığı ve olayda kullandıkları malzemelerle ilgili çalışma yapıyor

İSTANBUL - Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda eylemi gerçekleştiren saldırganların, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde attıkları ve olayda kullandıkları malzemelerle ilgili dünden bu yana çalışma yapılıyor. Çalışmalarda bazı silah parçalarına ulaşıldığı öğrenildi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan adlı bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, faillerin ve arkasındaki bağlantıların izini sürmüş, ilk olarak silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 tetikçi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganlarla bağlantısı tespit edilen diğer faillerin yakalanması için de seri operasyonlar gerçekleştirmişti. Zincirleme operasyonlarda 30'u aşkın adrese yapılan baskınlarda toplam 51 şüphelinin yakalandığı duyurulurken, bunlar arasında olayla bağı tespit edilemeyen 23 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan 3'ü Türk toplam 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü birimleri, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde delil araştırmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin attıkları ileri sürülen ve olayda kullandıkları iddia edilen malzemelerle ilgili çalışma yapılıyor. Ormanlık alana atıldığı düşünülen ve elde edilen delillerin niteliğinin ise olayda kullanılan silahların parçalarından oluştuğu kaydedildi.