Santa Maria Kilisesi Saldırısında Silah Parçalarına Ulaşıldı

Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanılan silahın bir kısım parçalarına ormanlık alanda ulaşıldı
Polis, Kemerburgaz - Bahçeköy bölgesinde kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerin attığı ve olayda kullandıkları malzemelerle ilgili çalışma yapıyor
İSTANBUL - Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda eylemi gerçekleştiren saldırganların, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde attıkları ve olayda kullandıkları malzemelerle ilgili dünden bu yana çalışma yapılıyor. Çalışmalarda bazı silah parçalarına ulaşıldığı öğrenildi.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan adlı bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, faillerin ve arkasındaki bağlantıların izini sürmüş, ilk olarak silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 tetikçi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganlarla bağlantısı tespit edilen diğer faillerin yakalanması için de seri operasyonlar gerçekleştirmişti. Zincirleme operasyonlarda 30'u aşkın adrese yapılan baskınlarda toplam 51 şüphelinin yakalandığı duyurulurken, bunlar arasında olayla bağı tespit edilemeyen 23 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan 3'ü Türk toplam 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü birimleri, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde delil araştırmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin attıkları ileri sürülen ve olayda kullandıkları iddia edilen malzemelerle ilgili çalışma yapılıyor. Ormanlık alana atıldığı düşünülen ve elde edilen delillerin niteliğinin ise olayda kullanılan silahların parçalarından oluştuğu kaydedildi.
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Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
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