Şantajcılar Müzisyen Oğlunu Hedef Aldı - Son Dakika
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Şantajcılar Müzisyen Oğlunu Hedef Aldı

Şantajcılar Müzisyen Oğlunu Hedef Aldı

Sancaktepe'de iş adamından 100 bin dolar isteyen şüpheliler, oğlunu tehdit etmekten tutuklandı.

25.02.2025 13:57
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Sancaktepe'de 2 şüpheli, 100 bin dolar istedikleri iş adamına ulaşamayınca müzisyen oğlunu hedef alarak ders alma bahanesiyle buluşma ayarladı. Oğlunun fotoğraflarını çeken ve iş adamına atarak tehditlerine devam eden 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 11 Şubat 2025 tarihinde Sancaktepe'de bir şahsın şüpheli şahıslarca tehdit edildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde. A.U. isimli iş adamının şüpheliler tarafından aranarak ve mesaj atılarak kendisinden 100 bin dolar para istendiği, A.U.'nun dikkate almaması üzerine şüpheli şahıslarca A.U.'nun sosyal medya hesaplarından müzisyen oğlu E.U.'ya ulaştıkları, çocukları için gitar kursu aldırmak istediklerini söyleyerek Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde buluşma ayarladıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların E.U. ile buluşma ayarladıkları alışveriş merkez içerisinde, E.U.'nun aracının ve kendisinin fotoğraflarını çekerek babası A.U.'ya gönderdikleri ve tehditlere devam ettikleri belirlendi.
Alışveriş merkezi güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, F.B. ve B.D. isimli şüphelileri 20 Şubat'ta İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, 'yağma' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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