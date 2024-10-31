Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu - Son Dakika
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3.Sayfa

Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu

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İstanbul'da bir apartmana saklanan kediye uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs, güvenlik kameralarına takıldı. Kedinin korkup kaçtığı, şüphelinin bir süre apartmandaki koltukta oturarak uygunsuz hareketlerine devam ettiği kaydedildi. 'Kedi sapığı' olarak adlandırılan şahıs, gözaltına alınırken olaya dair görüntüler, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.

31.10.2024 21:04  Güncelleme: 22:27
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Apartmandaki kediye uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs, tutuklandı. İstanbul'da bir sapık, apartmandaki bir kediyi taciz ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kedinin korkup kaçtığı, şüphelinin ise bir süre apartmandaki koltukta oturarak uygunsuz hareketlerine devam ettiği görüldü. Kedi sapığı gözaltına alındı.

KEDİ KORKUP KAÇTI

Mide bulandıran anlar ise binanın güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Karton içerisinde yatan kedinin yanına giden şahsın önce etrafı kolaçan ettiği ve daha sonrasında hayvanı taciz etmeye başladığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, kedinin korkup kaçtığı, şüphelinin ise bir süre apartmandaki koltukta oturarak uygunsuz hareketlerine devam etti.

Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu

Güvenlik Kamerası, İstanbul, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Volkan Elçi:
    Ferhat eserle bi alakası vardır kesin 36 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Volkan elçi ferhat eser bacinikarini Sker 11 31 Yanıtla
  • Kenan Yildiz:
    bu sistemde doğru insan yetişmez acil Şeriat ve şeriata göre eğitim sistemine geçilmesi lazım 24 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yok artık millet kafayı yemiş 17 5 Yanıtla
  • Burcu Palaz:
    bunları aramıza tekrar salan yetkililer bugün ona yarın sana yeter artık leş zihniyetlerden bıktık usandık 14 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    yuh artık kedi mi bu nasıl bir fantazi bu neyin kafası bu nasıl bir ahlaksızlık 10 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sana gülüyoruz Ferhat :)) 7 2 Yanıtla
  • Tazmanya:
    ADI ACIKLANDI TALAT YELBUZ 6 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Yakında kapı deliklerinide taciz eder bu sapıklar acil önlem alınmalı 6 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Tazmanya canavarına benziyor:)) 3 1 Yanıtla
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