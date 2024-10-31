Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu

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Apartmandaki kediye uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs, tutuklandı. İstanbul'da bir sapık, apartmandaki bir kediyi taciz ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kedinin korkup kaçtığı, şüphelinin ise bir süre apartmandaki koltukta oturarak uygunsuz hareketlerine devam ettiği görüldü. Kedi sapığı gözaltına alındı.

KEDİ KORKUP KAÇTI

Mide bulandıran anlar ise binanın güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Karton içerisinde yatan kedinin yanına giden şahsın önce etrafı kolaçan ettiği ve daha sonrasında hayvanı taciz etmeye başladığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, kedinin korkup kaçtığı, şüphelinin ise bir süre apartmandaki koltukta oturarak uygunsuz hareketlerine devam etti.